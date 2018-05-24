"Тамбов" подтвердил назначение Искакова

Как ранее сообщал "СЭ", "Тамбов" объявил о назначении Мурата Искакова на пост главного тренера команды. Соглашение рассчитано на год. С 2016-го года специалист работал помощником Андрея Талалаева.



Помогать Искакову в тренерском штабе "Тамбова" будут Сергей Первушин и Сергей Куликов.

- Мурат Салимович, как никто другой знает всю специфику работы в нашем клубе, как выстроена вертикаль системы, хорошо знает всех игроков, их сильные и слабые стороны, - приводит пресс-служба "Тамбова" слова спортивного директора Павла Худякова. - В свою очередь футболисты знают его методы работы и к ним адаптированы.

Руководство клуба приняло это решение, нисколько не сомневаясь, потому что за время, проведенное в Тамбове, Искаков проявил себя, как настоящий профессионал, своим трудом, отношением к делу и результатами заслуживший уважение всего нашего коллектива. Словом, на данный момент это самая реальная кандидатура главного тренера для "Тамбова". Желаю Мурату Салимовичу как можно больше успехов вместе с командой и стремительного старта его самостоятельной карьеры!

Талалаев ушел из "Тамбова"