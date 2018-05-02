"Тамбов" победил "Тюмень"

"Тамбов" на своем поле в матче 36-го тура ФНЛ обыграл "Тюмень" со счетом 3:1.

Первенство России

ФНЛ

36-й тур

"Тамбов" – "Тюмень" – 3:1 (1:0)

Голы: Архипов, 44 (1:0). Часовских, 61 (2:0). Игнатович, 63 (3:0). Ставпец, 65 (3:1).

Нереализованный пенальти: Шляков (Тамбов), 30 (мимо).

"Тамбов": Вавилин, Горбатюк, Мищенко, Рыбин, Шляков, Трусевич, Мурнин, Шевчук (Сергеев, 65), Игнатович (Дутов, 73), Чернышов (Быстров, 75), Архипов.

"Тюмень": Бучнев, Кузнецов (Степанец, 49), Гузь, Ненахов, Маслов, Рябокобыленко (Муллин, 68), Чудин, Богатырев (Саламатов, 47), Ставпец, Чуканов, Юсупов (Лаук, 46).

Предупреждение: Богатырев, 8.

Судья: Кукуян (Сочи).

2 мая. Тамбов. Стадион "СТЦ Тамбов".