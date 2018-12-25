"Тамбов" планирует реконструировать стадион на 15 тысяч мест к следующему сезону

Президент "Тамбова" Арсен Габуев рассказал о ходе реконструкции стадиона "Спартак". По его словам, арену хотят довести до 15 тысяч зрителей и сдать к началу следующего сезона.

- На данный момент заканчиваем проектирование третьей и четвертой стадии реконструкции стадиона. Чтобы выдержать все требования РПЛ по лицензированию, мы должны выполнить несколько условий.

Прежде всего это безопасность. Данное требование согласовывается с МВД, МЧС, ФСБ и так далее. Для этого у нас должен быть двухбарьерный кордон на стадионе, для этого должны быть установлены системы СКУД. Должно быть также установлено определенное количество видеокамер с определенным разрешением, которые должны передавать сигнал на центральный пульт и так далее.

Второе требование – это уже по посещаемости. Количество мест на стадионе должно быть не меньше 10 тысяч, но в наших планах сделать 12-15 тысяч. Мы сейчас столкнулись с проблемой – северная часть трибун, которая будет реконструироваться. Там есть несколько зданий, относящихся к памятникам культурного наследия.

Есть определенные ограничения по высоте трибун, которые могут быть там построены по охранным зонам, которые, к сожалению, могут не позволить нам сделать стадион 15-тысячным. Хотя задумка такая есть, хочется провести реконструкцию для того, чтобы наш стадион отвечал всем современным требованиям. Это не только 15 тысяч комфортных мест, но это и современная акустика, и современные душевые и раздевалки.

Ну и, конечно, болельщику должно быть комфортно. То есть мы должны сделать все, чтобы привести общественные места в порядок. Чтобы человек, пришедший на стадион, чувствовал себя как дома в течение всего времени, которое он находится на стадионе. Вот это все мы должны будем реализовать до июня следующего года.

Проект уже находится на завершающей стадии, затем мы должны пройти экспертизу проекта. После прохождения экспертизы, начнем реализовывать реконструкцию.