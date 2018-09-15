"Тамбов" переиграл "Луч"

"Тамбов" обыграл "Луч" в матче 11-го тура ОЛИМП-ФНЛ – 1:0. Единственный гол встречи забил Олабиран Муйива. "Тамбов" на данный момент лидирует в турнирной таблице, "Луч" – на 14-м месте.

Олимп – ФНЛ

11-й тур

"Луч" (Владивосток) – "Тамбов" – 0:1 (0:0)

Гол: Муйива, 86.

"Луч" (Владивосток): Котляров, Суслов, Царикаев, Степанец, Марущак, Замалиев, Дзахов (Машнев, 58), Калугин (Павленко, 70), Носов, Хлебородов, Голышев (Пономаренко, 74).

"Тамбов": Вавилин, Шляков, Чистяков, Рыбин, Овсиенко, Шевчук (Мищенко, 90+3), Чернышов, Кашчелан, Кленкин (Муйива, 78), Мурнин (Килин, 54), Аппаев.

Предупреждения: Царикаев, 28. Чистяков, 56. Кашчелан, 61. Суслов, 64. Килин, 67.

Судья: Шадыханов (Москва).

15 сентября. Владивосток. Стадион "Динамо".

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