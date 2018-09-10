"Тамбов" оспорит удаление одного из участников драки в матче с "Чертаново"

"Тамбов" не согласен с удалением полузащитника Валерия Чуперки, одного из участников потасовки в домашнем матче 10-го тура Олимп - ФНЛ против "Чертаново" (2:2). Спортивный директор тамбовчан Павел Худяков сообщил "СЭ", что клуб обратился в КДК с просьбой пересмотреть решение арбитра. В результате инцидента красная карточка также была предъявлена нападающему хозяев Сенину Себаи.

– К потасовке привел игровой момент. Эмоции, что тут сказать. Этот инцидент нас, безусловно, не красит, – сказал Худяков о драке.

– Применит ли клуб какие-либо санкции к удаленным футболистам?

– Оштрафуем тех, кто участвовал в драке, нельзя так вести себя на поле. Доказывать свое мастерство нужно игрой, а не кулаками. Единственное, на наш взгляд, Чуперка не заслужил удаления, его толкнул футболист "Чертаново", а Валерий просто отмахнулся. Это спорный момент, который не тянул на прямую красную карточку. Что касается Себаи – да, произошла потасовка, которую рассмотрит КДК. Как комитет решит, так и будет.

– Собираетесь оспаривать красную карточку Чуперки?

– Мы написали письмо на имя Артура Григорьянца (председатель КДК – Прим. "СЭ"), где сообщили, что не согласны с решением арбитра, приложили видеозапись потасовки. "Тамбов" донес свою позицию до КДК, теперь решение за ним. (Иван ТОРОПЦЕВ)