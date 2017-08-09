"Тамбов" одолел "Факел", "Оренбург" сыграл вничью с "Ротором"

В матче 7-го тура первенства ФНЛ "Тамбов" на своем поле нанес поражение "Факел" – 1:0. Единственный гол на счету Андрея Часовских. Для его команды победа стала третьей подряд. Подопечные Андрея Талалаева поднялись на пятое место в таблице. "Факел" идет 18-м.

В другом поединке "Оренбург" сыграл вничью с "Ротором" – 2:2 и опустился на 11-ю строчку. А "Тюмень" дома уступила "Лучу-Энергии" (1:2). Решающий мяч с пенальти забил Руслан Гордиенко. Дальневосточники покинули зону вылета и поднялись на 14-ю позицию. "Тюмень" по-прежнему не может одержать первую победу в сезоне и занимает последнее место.

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ФНЛ

7-й тур

"Тамбов" – "Факел" (Воронеж) – 1:0 (1:0)

Гол: Часовских, 22.

"Тамбов": Вавилин, Быстров, Горбатюк, Шляков, Гультяев, Кухарчук (Чернышов, 46), Шевчук (Рыбин, 73), Дутов, Рыжков (Мурнин, 56), Трусевич, Часовских (Скворцов, 63).

"Факел": Федоров, Шарифи, Шабанов, Шумейко (Арустамян, 88), Осипенко, Семенов (Мустафин, 85), Хайманов, Лукьянов, Мануковский (Каюмов, 74), Мичуренков, Верулидзе (Чхапелия, 79).

Предупреждения: Рыжков, 53. Трусевич, 76.

Судья: Борисов (Самара).

9 августа. Тамбов. Стадион "Спартак".

"Оренбург" – "Ротор-Волгоград" – 2:2 (2:0)

Голы: Попович, 12 (1:0). Серченков, 43 (2:0). Киреев, 70 (2:1). Вотинов, 90 (2:2).

"Оренбург": Абакумов, Ойеволе, Малых, Андреев, Бегич (Гетигежев, 87), Серченков (Ефремов, 79), Чиркин (Дзахов, 30), Воробьев (Кулик, 56), Бреев, Попович, Дюриш.

"Ротор-Волгоград": Кобзев (Гаврилов, 46), Дранников, Пискунов, Киреев, Столяренко (Концедалов, 37), Сидоричев, Николаев (Бирюков, 46), Султонов, Замалиев, Романенко (Крутов, 82), Вотинов.

Предупреждение: Андреев, 90+1.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

9 августа. Оренбург. Стадион "Газовик".

"Тюмень" – "Луч-Энергия" (Владивосток) – 1:2 (0:2)

Голы: Килин, 40 (0:1). Гордиенко, 45+2 – с пенальти (0:2). Богатырев, 90+4 (1:2).

"Тюмень": Обухов, Гузь, Маслов, Шакуро, Мурачев (Кучиев, 67), Богатырев, Пустозеров (Макоев, 46), Павленко (Рябокобыленко, 46), Чудин, Ставпец (Шляпкин, 55), Чуканов.

"Луч-Энергия": Котляров, Марущак, Болевич, Соблиров, Тихий, Фомин (Насадюк, 89), Гелоян (Макарчук, 90+2), Маляка, Килин (Носов, 78), Гордиенко (Машнев, 70), Хлебородов.

Предупреждения: Хлебородов, 9. Пустозеров, 29. Соблиров, 64. Чуканов, 70.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

9 августа. Тюмень. Стадион "Геолог".