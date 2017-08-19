"Тамбов" одержал пятую победу подряд, обыграв "Кубань"

"Тамбов" переиграл "Кубань" в матче 9-го тура первенства ФНЛ. Это уже пятая подряд победа тамбовской команды.

В турнирной таблице "Тамбов" идет на 4-м месте, а "Кубань" - на 12-м.

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9-й тур

"Тамбов" (Тамбов) - "Кубань" (Краснодар) - 2:1 (2:1)

Голы: Горбатюк, 2 (1:0). Гай, 25 (1:1). Мурнин, 36 (2:1).

"Тамбов": Вавилин, Быстров, Горбатюк, Рыбин, Гультяев, Скворцов (Овсиенко, 74), Шевчук (Кухарчук, 78), Дутов (Трусевич, 71), Мурнин, Кашчелан, Часовских (Абдул Гафар, 90).

"Кубань": Дюпин, Байрыев (Коновалов, 63), Бугаев (Гогниев, 62), Бендзь (Смирнов, 73), Марков, Гай, Маляров, Алейник, Якуба, Завезен, Обухов.

Предупреждения: Быстров, 59. Бендзь, 72. Коновалов, 90+1. Алейник, 90+1.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

19 августа. Тамбов. Стадион "Спартак".