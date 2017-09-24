"Тамбов" обыграл "Волгарь", "Оренбург" победил "Шинник"

"Тамбов" победил "Волгарь" со счетом 3:1 в матче 15-го тура первенства России в ФНЛ. Голами в составе хозяев отметились Сергей Шевчук, Олег Чернышов и Илья Гультяев. За гостей отличился Игорь Калинин.

В других встречах "Оренбург" обыграл "Шинник" со счетом 1:0 благодаря голу полузащитника Дениса Поповича, а "Тюмень" разгромила "Авангард" со счетом 4:0.

Первенство России

ФНЛ

15-й тур

"Тамбов" – "Волгарь" (Астрахань) – 3:1 (3:0)

Голы: Шевчук, 22 (1:0). Чернышов, 27 (2:0). Гультяев, 41 (3:0). Калинин, 49 (3:1).

"Тамбов": Смирнов, Быстров, Гультяев, Шляков (Рыбин, 61), Овсиенко, Шевчук, Скворцов, Чернышов (Часовских, 66), Дутов (Рыжков, 33. Трусевич, 82), Кашчелан, Мурнин.

"Волгарь": Бучнев, Калинин, Климов, Бердников, Григорьев, Акбашев, Сутормин (Бабаев, 74), Кабутов, Шалаев (Жабкин, 64), Бочков (Букия, 84), Веркашанский (Бабырь, 67).

Предупреждения: Дутов, 20. Шляков, 30. Быстров, 37. Григорьев, 43. Скворцов, 69.

Судья: Чистяков (Азов).

24 сентября. Тамбов. Стадион "Спартак".

"Оренбург" – "Шинник" (Ярославль) – 1:0 (0:0)

Гол: Попович, 46 (1:0).

"Оренбург": Руденко, Андреев, Ойеволе, Удалый, Малых, Бегич, Воробьев, Попович (Коронов, 80), Попов, Ефремов (Серченков, 76), Делькин (Мамтов, 73).

"Шинник": Яшин, Чистяков, Жестоков, Ятченко, Евсеев (Щадин, 46), Самойлов (Крамаренко, 64), Лях (Камилов, 65), Нарылков, Шайморданов, Булия (Фатихов, 74), Низамутдинов.

Предупреждения: Андреев, 25. Лях, 25. Щадин, 88. Руденко, 90+1.

Судья: Кукуян (Сочи).

24 сентября. Оренбург. Стадион "Газовик".

"Тюмень" – "Авангард К" (Курск) – 4:0 (1:0)

Голы: Богатырев, 36 (1:0). Юсупов, 51 (2:0). Павленко, 64 (3:0). Богатырев, 79 (4:0).

"Тюмень": Обухов, Гузь, Маслов, Мурачев, Шакуро, Богатырев (Глухов, 86), Лешонок, Павленко (Шляпкин, 87), Чудин, Юсупов (Чуканов, 82), Карпов (Ставпец, 62).

"Авангард К": Саутин, Логунов, Багаев, Никитин, Дашаев, Коробов, Альшин (Синяев, 58), Митасов (Войнов, 46), Нетфуллин, Гурфов (Петров, 56), Аппаев (Подоляк, 65).

Предупреждения: Шакуро, 15. Логунов, 50. Лешонок, 70. Богатырев, 75. Дашаев, 78.

Судья: Васильев (Ижевск).

24 сентября. Тюмень. Стадион "Геолог".