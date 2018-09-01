"Тамбов" обыграл "Сибирь" в матче 9-го тура ОЛИМП-ФНЛ (3:1) и поднялся на третье место в турнирной таблице.

ОЛИМП - ФНЛ

9-й тур

"Тамбов" - "Сибирь" (Новосибирск) - 3:1 (0:1)

Голы: Киреенко, 12 (0:1). Себаи, 68 (1:1). Себаи, 79 - с пенальти (2:1). Аппаев, 83 (3:1).

"Тамбов": Вавилин, Горбатюк, Шляков, Рыбин, Овсиенко, Шевчук (Муйива, 69), Чернышов (Килин, 54), Кашчелан, Чуперка, Себаи (Мурнин, 84), Мамтов (Аппаев, 37).

"Сибирь" (Новосибирск): Цыган, Макаренко, Кушнирук, Курбанов (Беляев, 88), Копаев, Ларенц, Азаров, Киреенко (Васильев, 71), Свежов, Рыжков (Коржунов, 59), Житнев.

Предупреждения: Киреенко, 30. Шевчук, 35. Курбанов, 64. Макаренко, 81. Шляков, 88.

Судья: Турбин (Дмитров).

01 сентября. Тамбов. Стадион "Спартак".

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