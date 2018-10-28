"Тамбов" обыграл "Ротор" благодаря голу в компенсированное время

"Тамбов" победил "Ротор" в матче 19-го тура Олимп-ФНЛ (2:1). Победный гол на 90+1-й минуте забил хавбек Данил Кленкин.
Олимп - ФНЛ
19-й тур
"Ротор" (Волгоград) - "Тамбов" - 1:2 (0:1)
Голы: Чистяков, 36 (0:1). Муллин, 51 (1:1). Кленкин, 90+1 (1:2).
"Ротор" (Волгоград): Лобанцев, Васильев, Карпов, Маляров, Бугаев, Лобкарев, Самсонов (Николаев, 88), Попов, Якуба, Коротаев (Мязин, 76), Муллин (Абдулавов, 82).
"Тамбов": Смирнов, Чистяков, Шляков, Рыбин, Овсиенко, Килин (Чернышов, 89), Чуперка, Кашчелан, Кленкин (Горбатюк, 90+1), Мамтов (Себаи, 64), Аппаев (Муйива, 90+1).
Предупреждения: Попов, 33. Карпов, 35. Чистяков, 57. Коротаев, 60. Маляров, 85. Смирнов, 90+1.
Судья: Кукуян (Сочи).
28 октября. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена".
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