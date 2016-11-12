"Тамбов" обыграл "Мордовию" в Химках

В матче 22-го тура первенства ФНЛ "Тамбов" одолел "Мордовию" – 2:1. Решающий мяч на счету Андрея Часовских. Эта победа стала первой для подопечных Андрея Талалаева в последних пяти встречах. Отметим, что игра была перенесена из Тамбова в Химки по причине погодных условий.

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ФНЛ

22-й тур

"Тамбов" – "Мордовия" (Саранск) – 2:1 (2:1)

Голы: Дорожкин, 10 (1:0). Часовских, 35 (2:0). Алхазов, 44 (2:1).

"Тамбов": Смирнов, Столяренко, Шляков, Рыбин (Дутов, 63), Овсиенко, Шевчук (Зяблов, 71), Чернышов (Аверьянов, 90+1), Трусевич, Поярков, Часовских, Дорожкин (Андреев, 75).

"Мордовия": Кот, Лебедев, Чалов, Осипов, Молодцов (Иванов, 34), Захарченко (Лукьянов, 69), Дегтярев, Деобальд (Петров, 85), Кренделев, Алхазов, Амбарцумян.

Предупреждения: Чалов, 10. Амбарцумян, 43. Трусевич, 45. Смирнов, 90. Кренделев, 90+1.

Судья: Соколов (Воронеж).

12 ноября. Химки. Стадион "Родина".