"Тамбов" обыграл "Луч-Энергию" во Владивостоке

В матче 16-го тура первенства ФНЛ "Тамбов" в гостях обыграл "Луч-Энергию" со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник команды Андрея Талалаева Олег Чернышов.

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ФНЛ

16-й тур

"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Тамбов" – 0:1 (0:1)

Гол: Чернышов, 14.

"Луч-Энергия": Гаврилов, Пискунов, Кашкавал, Грицаенко, Попов (Насадюк, 36), Коломыц (Носов, 73), Минич (Гордиенко, 55), Гриднев (Пономаренко, 39), Ребко, Машнев, И.Михалев.

"Тамбов": Смирнов, Шляков, Овсиенко, Рыбин, Столяренко, Чернышов (Спицын, 73), Шевчук (Сорокин, 69), Трусевич, Поярков, Дорожкин, Алумона (Аверьянов, 61. А.Михалев, 90+1).

Предупреждения: Гриднев, 25. Насадюк, 57. Рыбин, 86. Аверьянов, 90. Гаврилов, 90+1.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

8 октября. Владивосток. Стадион "Динамо". 1200 зрителей.