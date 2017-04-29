"Тамбов" обыграл "Луч-Энергию" и вышел на шестое место в ФНЛ

"Тамбов" победил "Луч-Энергию" в матче 34-го тура первенства России в ФНЛ. Единственный мяч в концовке первого тайма провел Артем Делькин.

"Тамбов" вышел на шестое место в турнирной таблице, обойдя "Факел".

Первенство России

ФНЛ

34-й тур

"Тамбов" - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 1:0 (1:0)

Гол: Делькин, 44.

"Тамбов": Вавилин, А.Михалев (Овсиенко, 29), Быстров, Горбатюк, Шляков, Шевчук, Чернышов (Сорокин, 67), Трусевич, Мурнин, Делькин (Григорян, 85), Дорожкин (Часовских, 63).

"Луч-Энергия": Котляров, Попов, Коломыц, Кашкавал, Насадюк, Гриднев, Пономаренко (Грицаенко, 76), Минич (Носов, 46), Ребко, Килин (Гордиенко, 86), И.Михалев (Машнев, 46).

Предупреждения: Шляков, 34. Ребко, 47. Грицаенко, 81.

Судья: Васильев (Ижевск).