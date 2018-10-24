"Тамбов" обыграл "Химки" и продолжает лидировать в Олимп-Первенстве ФНЛ

"Тамбов" обыграл "Химки" (3:0) в матче 18-го тура Олимп-Первенства ФНЛ. В составе победителей отличились Хасан Мамтов, Антон Килин и Данил Кленкин.

"Тамбов" с 38 очками лидирует в турнирной таблице. Столько же у "Томи", которая по дополнительным показателям идет второй. У подмосковного клуба 21 очко и 13-я позиция.

Олимп-Первенство ФНЛ

18-й тур

"Тамбов" - "Химки" - 3:0 (2:0)

Голы: Мамтов, 14 (1:0). Килин, 25 (2:0). Кленкин, 86 (3:0).

"Тамбов": О.В.Смирнов, Чистяков, Шляков (Косицин, 90), Рыбин, Овсиенко, Килин (Муйива, 81), Кленкин, Чуперка, Кашчелан, Мамтов (Себаи, 66), Аппаев (Чернышов, 72).

"Химки": Хомич, Данилкин, Филин, А.П.Смирнов (Боженов, 55), Димидко, Мостовой, Петрусев (Корян, 55), Рязанцев, Моргунов (Козлов, 72), Портнягин, Алиев.

Предупреждения: Кашчелан, 89. Димидко, 90+1.

Судья: Чебан (Москва).

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