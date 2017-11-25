"Тамбов" обыграл "Факел", "Кубань" - "Сибирь"

"Тамбов" одолел "Факел" в матче 25-го тура ФНЛ. Тамбовцы идут на четвертом месте в таблице, на шесть очков отставая от занимающих третье место "Крыльев Советов".

В другом поединке "Кубань" с минимальным счетом одолела "Сибирь".

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ФНЛ

25-й тур

"Факел" (Воронеж) - "Тамбов" - 1:2 (1:1)

Голы: Мурнин, 4 (0:1). Мичуренков, 28 (1:1). Чернышов, 57 (1:2).

"Факел": Трунин, Семенов, Осипенко, Хайманов, Шарифи (Шумейко, 65), Молодцов (Верулидзе, 82), Мануковский, Чхапелия (Арустамян, 66), Амбарцумян, Мичуренков, Алхазов.

"Тамбов": Смирнов, Шляков, Гультяев, Быстров, Овсиенко, Мурнин (Трусевич, 55), Чернышов (Игнатович, 62), Кашчелан, Шевчук (Скворцов, 54), Дутов (Поярков, 86), Часовских.

Предупреждения: Мануковский, 29. Молодцов, 41. Дутов, 60. Кашчелан, 73. Игнатович, 89. Смирнов, 90+1.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".

"Кубань" (Краснодар) - "Сибирь" (Новосибирск) - 1:0 (1:0)

Гол: Гай, 2 - с пенальти.

"Кубань": Дюпин, Байрыев, Бугаев, Марков, Смирнов, Лобкарев (Нурисов, 76), Коновалов, Гай, Маляров, Завезен, Обухов.

"Сибирь": Цыган, Магаль, Плопа, Цховребов (Полюткин, 46), Аравин, Макаренко (Андреев, 71), Ларенц, Азаров (Гладышев, 61), Чеботару, Житнев, Дегтярев (Галыш, 70).

Предупреждения: Бугаев, 39. Полюткин, 79.

Судья: Апонасенко (Москва).

Краснодар. Стадион "Кубань".