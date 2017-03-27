"Тамбов" обыграл "Енисей" за счет пенальти в добавленное время и обошел его в таблице

"Тамбов" победил "Енисей" в матче 28-го тура первенства России в ФНЛ - 1:0. Единственный мяч с пенальти в добавленное время провел Роман Григорян. В таблице "Тамбов" обошел сегодняшнего соперника и сократил отставание от идущего четвертым "Факела" до трех очков.
Первенство России
ФНЛ
28-й тур
"Тамбов" - "Енисей" (Красноярск) - 1:0 (0:0)
Гол: Григорян, 90+1 - с пенальти.
"Тамбов": Смирнов, Столяренко, Быстров (Шляков, 76), Горбатюк, Рыбин, Шевчук, Чернышов (Сорокин, 59), Дутов, Мурнин, Дорожкин (Часовских, 59), Делькин (Григорян, 80).
"Енисей": Опарин, Тен, Васильев, Чичерин, Колев, Гультяев, Алиев (Саркисов, 74), Иванов (Малоян, 85), Харитонов, Комков (Козлов, 62), Самодин.
Предупреждение: Гультяев, 90.
Судья: Кукуян (Сочи).
Спринт
Нет в футболе никакого добавленного времени, есть только компенсированное, назначаемое за не игровые задержки матча. И времени 90 минут + (плюс) не может быть, все голы записываются в протокол игры только в рамках 90 минут встречи.
16:22