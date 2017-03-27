"Тамбов" обыграл "Енисей" за счет пенальти в добавленное время и обошел его в таблице

"Тамбов" победил "Енисей" в матче 28-го тура первенства России в ФНЛ - 1:0. Единственный мяч с пенальти в добавленное время провел Роман Григорян. В таблице "Тамбов" обошел сегодняшнего соперника и сократил отставание от идущего четвертым "Факела" до трех очков.

Первенство России

ФНЛ

28-й тур

"Тамбов" - "Енисей" (Красноярск) - 1:0 (0:0)

Гол: Григорян, 90+1 - с пенальти.

"Тамбов": Смирнов, Столяренко, Быстров (Шляков, 76), Горбатюк, Рыбин, Шевчук, Чернышов (Сорокин, 59), Дутов, Мурнин, Дорожкин (Часовских, 59), Делькин (Григорян, 80).

"Енисей": Опарин, Тен, Васильев, Чичерин, Колев, Гультяев, Алиев (Саркисов, 74), Иванов (Малоян, 85), Харитонов, Комков (Козлов, 62), Самодин.

Предупреждение: Гультяев, 90.

Судья: Кукуян (Сочи).