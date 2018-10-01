"Тамбов" обыграл "Авангард" и лидирует в Олимп-Первенстве ФНЛ

"Тамбов" обыграл курский "Авангард" (3:1) в матче 14-го тура Олимп-Первенства ФНЛ. В составе победителей отличились Дмитрий Чистяков, Сенин Себаи (с пенальти) и Алексей Рыбин.

У гостей отличился Артем Федчук. "Тамбов" набрал 31 очко и на данный момент является лидером турнира. У "Авангарда" 26 очков и четвертое место.

В следующем туре "Авангард" примет "Чертаново", а "Тамбов" на выезде сыграет с "Шинником".

Олимп-Первенство ФНЛ

14-й тур

"Тамбов" - "Авангард К" (Курск) - 3:1 (2:1)

Голы: Чистяков, 4 (1:0). Федчук, 15 (1:1). Себаи, 37 - с пенальти (2:1). Рыбин, 59 (3:1).

"Тамбов": Вавилин, Горбатюк (Мищенко, 56), Чистяков, Рыбин, Шляков, Шевчук, Килин (Чернышов, 75), Кашчелан, Чуперка, Кленкин, Себаи (Аппаев, 62).

"Авангард" (Курск): Чагров, Гоцук, Дашаев, Никитин, Багаев, Акбашев, Альшин (Батютин, 83), Стеклов (Земсков, 66), Трошечкин, Касьян (Коробов, 70), Федчук (Руденко, 77).

Предупреждения: Чистяков, 28. Никитин, 32. Гоцук, 35. Касьян, 58. Коробов, 73. Трошечкин, 74. Вавилин, 78.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

1 октября. Тамбов. Стадион "Спартак". 3250 зрителей.