"Тамбов" на выезде обыграл "Тюмень" и лидирует в ФНЛ

"Тюмень" дома уступила "Тамбову" (1:3) в матче восьмого тура Олимп-Первенства ФНЛ. У победителей дубль сделал Олег Чернышов.

"Тамбов" с 17-ю очками на данный момент возглавляет турнирную таблицу. У "Тюмени" девять очков и 14-е место.

Олимп-Первенство ФНЛ

8-й тур

"Тюмень" - "Тамбов" - 1:3 (1:2)

Голы: Мамтов, 1 (0:1). Чернышов, 11 (0:2). Вотинов, 24 (1:2). Чернышов, 66 (1:3).

"Тюмень": Обухов, Шакуро, Столяренко, Васиев, Козлов, Парняков (Глухов, 66), Теленков (Малоян, 86), Чудин, Коронов (Лаук, 46), Карпов (Баев, 70), Вотинов.

"Тамбов": Вавилин, Шляков, Горбатюк, Рыбин, Овсиенко, Чернышов (Килин, 85), Шевчук, Кашчелан, Чуперка (Мурнин, 72), Аппаев (Себаи, 62), Мамтов (Часовских, 66).

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

26 августа. Тюмень. Стадион "Геолог". 2000 зрителей.