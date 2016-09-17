"Тамбов" и "Зенит-2" не выявили сильнейшего

В игре 13-го тура ФНЛ "Тамбов" и "Зенит-2" сыграли вничью – 0:0. После этого результата команда Андрея Талалаева расположилась на 12-м месте, тогда как подопечные Владислава Радимова занимают пятое место.

Чемпионат России

ФНЛ

13-й тур

"Тамбов" – "Зенит-2" (Санкт-Петербург) – 0:0

"Тамбов": Смирнов, Рыбин, Шляков, Овсиенко, Михалев, Чернышов (Спицын, 78), Шевчук, Дутов (Поярков, 60), Зюзин (Сорокин, 53), Трусевич, Дорожкин (Алумона, 64).

"Зенит-2": Бабурин, Костин, Йованович, Чернов, Зуев, Карпов, Ящук (Саламатов, 57), Евсеев (Мустафин, 90+1), Камышев (Исаев, 46), Бавин, Гасилин (Долгов, 69).

Предупреждения: Евсеев, 42. Овсиенко, 59.

Судья: Апонасенко (Москва).

17 сентября. Тамбов. Стадион "Спартак".