"Тамбов" и "Зенит-2" не выявили сильнейшего

В игре 13-го тура ФНЛ "Тамбов" и "Зенит-2" сыграли вничью – 0:0. После этого результата команда Андрея Талалаева расположилась на 12-м месте, тогда как подопечные Владислава Радимова занимают пятое место.
Чемпионат России
ФНЛ
13-й тур
"Тамбов" – "Зенит-2" (Санкт-Петербург) – 0:0
"Тамбов": Смирнов, Рыбин, Шляков, Овсиенко, Михалев, Чернышов (Спицын, 78), Шевчук, Дутов (Поярков, 60), Зюзин (Сорокин, 53), Трусевич, Дорожкин (Алумона, 64).
"Зенит-2": Бабурин, Костин, Йованович, Чернов, Зуев, Карпов, Ящук (Саламатов, 57), Евсеев (Мустафин, 90+1), Камышев (Исаев, 46), Бавин, Гасилин (Долгов, 69).
Предупреждения: Евсеев, 42. Овсиенко, 59.
Судья: Апонасенко (Москва).
17 сентября. Тамбов. Стадион "Спартак".