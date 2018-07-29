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"Тамбов" и "Нижний Новгород" сыграли вничью


"Тамбов" и "Нижний Новгород" сыграли вничью в матче 3-го тура ФНЛ - 0:0.

ФНЛ

3-й тур

"Тамбов" - "Нижний Новгород" - 0:0

"Тамбов": Вавилин, Горбатюк, Овсиенко, Рыбин, Шляков, Мурнин, Галиулин (Шевчук, 58), Чернышов (Килин, 60), Кашчелан, Аппаев (Мамтов, 63), Себаи (Чуперка, 76).

"Нижний Новгород": Сысуев, Морозов, Федорив, Хрипков, Абрамов, Хайруллов, Игнатович (Симанов, 78), Скворцов (Нежелев, 46), Фомин (Сергеев, 46), Аюпов, Делькин (Чирьяк, 82). Предупреждение: Симанов, 90.

Судья: Кукуян (Сочи).

29 июля. Тамбов. Стадион "Спартак".

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