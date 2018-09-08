"Тамбов" и "Чертаново" сыграли вничью

"Тамбов" сыграл вничью с "Чертаново" в матче 10-го тура ОЛИМП-ФНЛ (2:2). Тамбовский клуб занимает второе место в турнирной таблице, москвичи - восьмые.

Олимп - ФНЛ

10-й тур

"Тамбов" - "Чертаново" (Москва) - 2:2 (0:0)

Голы: Глушенков, 50 (0:1). Чернышов, 52 (1:1). Себаи, 63 (2:1). Умяров, 76 (2:2).

"Тамбов": Вавилин, Чистяков, Горбатюк, Рыбин (Чернышов, 46), Шляков, Шевчук (Мурнин, 84), Килин (Косицин, 71), Кашчелан, Чуперка, Аппаев, Себаи.

"Чертаново" (Москва): Ломаев, Солдатенков, Редькович, Бартасевич, Ежов, Глушенков (Майрович, 90), Витюгов (Тюменцев, 87), Умяров, Горшков (Паршиков, 75), Зиньковский (Колесниченко, 75), Сарвели.

Предупреждения: Кашчелан, 10. Рыбин, 34. Ломаев, 36. Сарвели, 56. Себаи, 69. Горбатюк, 72. Косицин, 74. Бартасевич, 78. Солдатенков, 82. Умяров, 82. Аппаев, 82. Редькович, 90+7.

Удаления: Себаи, 79. Чуперка, 79.

Судья: Москалев (Воронеж).

08 сентября. Тамбов. Стадион "Спартак".

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