Талалаев ушел из "Тамбова"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев сказал, что покидает команду. В минувшем сезоне тамбовчане заняли четвертое место в ФНЛ и уступили в стыковых матчах "Амкару".

– Вы остаетесь в "Тамбове"?

– Нет. Не остаюсь.

– Почему?

– По обоюдному согласию сторон.

– Правда, что можете возглавить "Химки"?

– Без комментариев.

– При вас же "Тамбов" добился лучшего результата в своей истории. Почему все-таки уходите?

– Ну вот Божович же ответил про уход из "Арсенала": я так захотел, я так решил.

Я вам готов повторить то же самое. Я просто выполнил хорошо свою работу, спокоен за "Тамбов", так как там есть Ярцев и Худяков. Сейчас просто хочу уйти в отпуск и отдохнуть. А уже потом буду принимать какие-то решения. (Виталий АЙРАПЕТОВ)