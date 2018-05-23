Талалаев ушел из "Тамбова"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев сказал, что покидает команду. В минувшем сезоне тамбовчане заняли четвертое место в ФНЛ и уступили в стыковых матчах "Амкару".
– Вы остаетесь в "Тамбове"?
– Нет. Не остаюсь.
– Почему?
– По обоюдному согласию сторон.
– Правда, что можете возглавить "Химки"?
– Без комментариев.
– При вас же "Тамбов" добился лучшего результата в своей истории. Почему все-таки уходите?
– Ну вот Божович же ответил про уход из "Арсенала": я так захотел, я так решил.
Я вам готов повторить то же самое. Я просто выполнил хорошо свою работу, спокоен за "Тамбов", так как там есть Ярцев и Худяков. Сейчас просто хочу уйти в отпуск и отдохнуть. А уже потом буду принимать какие-то решения. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
ЗЗ+
Талалев какой-то неадекват. То пытается типа "очень остроумно" шутить на пресс-конференциях. Теперь сам ушел из клуба.
13:36
Ftor94
Эх, а неплохой ведь результат при нем команда показала. Успехов Вам с другой командой!!!
13:35
shpasic
читалось))
13:15