13:06 | Футбол — ФНЛ

Талалаев ушел из "Тамбова"

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Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев сказал, что покидает команду. В минувшем сезоне тамбовчане заняли четвертое место в ФНЛ и уступили в стыковых матчах "Амкару".

– Вы остаетесь в "Тамбове"?

– Нет. Не остаюсь.

– Почему?

– По обоюдному согласию сторон.

– Правда, что можете возглавить "Химки"?

– Без комментариев.

– При вас же "Тамбов" добился лучшего результата в своей истории. Почему все-таки уходите?

– Ну вот Божович же ответил про уход из "Арсенала": я так захотел, я так решил.

Я вам готов повторить то же самое. Я просто выполнил хорошо свою работу, спокоен за "Тамбов", так как там есть Ярцев и Худяков. Сейчас просто хочу уйти в отпуск и отдохнуть. А уже потом буду принимать какие-то решения. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ЗЗ+

Талалев какой-то неадекват. То пытается типа "очень остроумно" шутить на пресс-конференциях. Теперь сам ушел из клуба.

13:36

Ftor94

Эх, а неплохой ведь результат при нем команда показала. Успехов Вам с другой командой!!!

13:35

shpasic

читалось))

13:15

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