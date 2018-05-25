Талалаев определится с клубом до начала сезона-2017/18

Экс-тренер "Тамбова" Андрей Талалаев заявил, что определится с новым местом работы до начала сезона-2018/19. Специалист добавил, что пока конкретного варианта нет, однако отметил, что уже начал вести переговоры.

– Пока я планирую отдохнуть с семьей, а потом, безусловно, взяться за работу и сделать это до начала сезона, – цитирует ТАСС Талалаева. – Можно сказать, сейчас я в активном поиске, но конкретики, где и как продолжу работу, нет. Какое-то общение начинается, но готового варианта нет, как говорят многие после официального объявления об уходе. Это должен быть проект, который будет именно развивать и сам футбольный клуб, и меня лично.

"Тамбов" завершил сезон-2017/18 ФНЛ на четвертом месте с активом в 68 очков и вышел в стыковые матчи за попадание в РФПЛ, где уступил "Амкару"​ (0:2 – в гостях, 0:1 – дома). Это лучший результат клуба за всю историю.

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