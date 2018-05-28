Талалаев не комментирует информацию о возможном назначении в "Ротор"

Бывший главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев отказался комментировать возможное назначение в "Ротор-Волгоград"​. О том, что 45-летний специалист может возглавить клуб с Волги, "СЭ" сообщил накануне.

– Пока ничего комментировать не готов, – сказал Талалаев.

В то же время на пост главного тренера волгоградцев претендует и Роберт Евдокимов, последним местом работы которого был "Тобол", занявший пятое место в чемпионате Казахстана. В "Тоболе" и "Оренбурге" вместе с Евдокимовым работал легенда "Ротора" Олег Веретенников. (Андрей СИЗЯКИН)