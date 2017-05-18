Суд принял заявление компании-кредитора по делу о банкротстве "Кубани"

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству заявление ООО "Ростовская управляющая компания" о банкротстве "Кубани", говорится в материалах на сайте суда. Сумма задолженности клуба не указывается. Напомним, ранее стало извсетно, что "Кубань" ожидает реорганизация.

"Принять к производству заявление ООО "Ростовская управляющая компания" как заявление о вступлении в дело о банкротстве. Определить дату рассмотрения обоснованности заявления после рассмотрения обоснованности заявления ФНС России в лице ИФНС № 4 по Краснодару", – говорится в решении арбитража.