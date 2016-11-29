Суд отправил под домашний арест болельщиков "Факела" за беспорядки в матче с "Динамо"

Центральный райсуд Воронежа постановил поместить под домашний арест двух жителей Воронежа, фанатов команды "Факел", устроивших 15 октября беспорядки на стадионе во время матча ФНЛ против "Динамо" (2:1). Об этом сообщила пресс-секретарь Центрального райсуда Оксана Разинькова.

"Центральный районный суд вынес постановление о домашнем аресте до 17 декабря 2016 года двух жителей города Воронежа – 31-летнего Максима Корнева и 30-летнего Игоря Черняева, которые обвиняются по п. 1 "а" ст. 213 УК – "Хулиганство", – приводит ТАСС слова Разиньковой.

"Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 "а" статьи 213 УК РФ – "Хулиганство", теперь установлены двое мужчин, причастных к данному делу – 30-летний и 31-летний воронежцы", – сообщили в полиции.