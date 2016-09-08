Стржалковский стал новым председателем общества "Динамо"

Новым председателем Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" единогласно выбран Владимир Стржалковский, сообщает "Р-Спорт". Выборы прошли в Москве на внеочередной Всероссийской конференции общества "Динамо".
Ранее этот пост покинул по собственному желанию Владимир Проничев, который был переизбран в должности 29 октября 2015 года на следующие пять лет. Стржалковский ранее являлся генеральным директором и председателем правления "Норильского никеля". Также специалист курировал ныне не существующий футбольный клуб "Москва".
Andrew Arshavin
Мда... Функционеры не умирают. Сначала поднял печально известную турфирму Нева, затем его довели до замминистра по спорту, оттуда до замминистра по экономразвитию, потом завалил весь наш туризм. Нельзя было не уволить, но нельзя и выкидывать из обоймы, все-таки начинал в КГБ при Самом... Подарили должность пред. правления Норникеля, оттуда отпустили с миром и... "золотым парашютом" (крупнейшей за всю историю РФ компенсацией от совета директоров в размере 100 миллионов долларов США). А с этими деньгами - сразу в Кипрский банк, вице-президентом... Вот и общество "Динамо" - привет! Разве вы ещё не там, где "Москва"?
13:21
чужойсредисвоих
может создаст фк круче Зенита?
13:15