Стржалковский стал новым председателем общества "Динамо"

Новым председателем Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" единогласно выбран Владимир Стржалковский, сообщает "Р-Спорт". Выборы прошли в Москве на внеочередной Всероссийской конференции общества "Динамо".

Ранее этот пост покинул по собственному желанию Владимир Проничев, который был переизбран в должности 29 октября 2015 года на следующие пять лет. Стржалковский ранее являлся генеральным директором и председателем правления "Норильского никеля". Также специалист курировал ныне не существующий футбольный клуб "Москва".