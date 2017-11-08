Стрижиченко стал исполнительным директором "Луча-Энергии"

Врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко заявил, что новым исполнительным директором "Луча-Энергии" стал Евгений Стрижиченко. Отметим, что Стрижиченко сменил в должности Александра Голубчикова, который руководил клубом с 2015 года

– Решение соответствует новой концепции развития клуба, – цитирует пресс-служба Приморского края Тарасенко. – Мы ожидаем, что с назначением Евгения Стрижиченко на должность исполнительного директора "Луча-Энергии" команда будет показывать стабильный результат и выйдет в премьер-лигу.

Напомним, что в минувшем туре футболисты "Луча-Энергии" на 15 минут задержали матч с "Химками" (1:1), чтобы обратить внимание общественности на непростое финансовое положение дальневосточного клуба. Приморцы занимают 19-е место, набрав 20 очков в 21 матче.