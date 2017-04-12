Стоимость спортивного сектора "ВТБ Арена парк" составит 750 миллионов долларов

Стоимость спортивного сектора комплекса "ВТБ Арена парк" составит около 750 миллионов долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта Андрея Перегудова. Ранее стало известно, что стадион "Динамо" будет введен в эксплуатацию весной 2018 года, а первый матч пройдет ориентировочно после ЧМ-2018. 22 октября 2017 года, в день рождения Льва Яшина, на стадионе состоится тестовый поединок.

- Стоимость всего проекта, куда входит стадион, арена, жилой сектор - 1,5 миллиарда долларов. Думаю, коммерческая и спортивная часть примерно делятся пополам. По мировым меркам это совершенно разумная цена, - сказал Перегудов.