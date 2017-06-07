Стогов сменил Ирхина на посту главного тренера "Химок"

"Химки" на официальном сайте объявил об уходе с поста главного тренера Александра Ирхина. Специалист с июня прошлого года работал с командой. Под его руководством красно-черные заняли 11-е место в первенстве и дошли до 1/16 финала Кубка России.

Новым главным тренером "Химок" назначен Олег Стогов ранее занимавший должность тренера в штабе Александра Ирхина. Также отмечается, что работу в клубе продолжат тренер Эмин Агаев и тренер вратарей Валерий Шереметов. Новые контракты подписаны со штабом команды на три года.