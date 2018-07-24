Ставпец перешел в "Томь"

Полузащитник Александр Ставпец подписал контракт с "Томью", сообщает официальный Твиттер клуба. 29-летний хавбек с 19 июля тренируется с томичами, прошел медосмотр и подписал контракт до конца сезона на правах свободного агента. Выступать он будет под номером 61.

Ранее Ставпец защищал цвета "Ростова", "Москвы", "Крыльев Советов", "Урала", "Ротора", а минувший сезон заканчивал на правах аренды в "Тюмени".