12:04 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Стадион "Динамо" полностью откроется весной 2018 года

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Руководитель проекта "ВТБ Арена Парк" Андрей Перегудов заявил, что первый матч на новом стадионе "Динамо" будет тестовым, игру проведут в честь дня рождения известного советского голкипера Льва Яшина. Ожидается, что на матч будут приглашены 2-3 тысячи болельщиков. На данный момент неизвестно, какие команды проведут встречу на стадионе.

– Мы приняли решение считать матч 22 октября тестовым, так как хорошо понимаем, что это будет не полноценная игра на законченном объекте, а праздник в честь Льва Ивановича, – цитирует "Р-Спорт" Перегудова. – Потом, в течение зимнего сезона 2017–2018 годов, мы будем осуществлять пусконаладку стадиона и полностью откроем стадион и весь комплекс весной 2018 года.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20170313/1117600733.html

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