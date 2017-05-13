Стадион "Динамо" может открыться раньше запланированного срока

Старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов отметил, что стадион "Динамо" в Петровском парке Москвы может быть открыт раньше марта следующего года, на который запланирована сдача объекта в эксплуатацию. Ранее сообщалось, что стадион "Динамо" планируется открыть весной следующего года. При этом первый тестовый матч будет проведен в этом году в день рождения вратаря Льва Яшина – 22 октября.

– Строительство стадиона "Динамо" идет по графику, я доволен ходом строительства, – цитирует ТАСС Перегудова. – Откроемся весной – может даже раньше. Но первый тестовый матч проведем 22 октября. После этого и до открытия пройдут несколько тестовых мероприятий. Они будут идти всю зиму.