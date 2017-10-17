Срджан Мияйлович: "У Тихонова есть сходства с Просинечки"

Полузащитник "Крыльев Советов" Срджан Мияйлович остался доволен игрой клуба в первом круге первенства России в ФНЛ. Самарцы за тур до конца круга занимают второе место, отставая на шесть очков от "Енисея". Сербский футболист также подчеркнул, что ему нравится работать под руководством Андрея Тихонова, и сравнил наставника с Робертом Просинечки.

- Могу сказать, что за первый круг набралось достаточно моментов, где нам откровенно не везло, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Мияйловича. - Какие-то матчи получились хорошими, где-то что-то не удалось. В общем, типичная ситуация. Главное не это. У нас есть команда, в которой каждый знает, к чему стремится. А объединяет нас одна цель – возвращение в премьер-лигу. Мы к этому идем и постараемся сделать для этого все. Нужно набирать очки и стараться побеждать в каждом матче.

– Как вам работается под руководством Андрея Тихонова?

– Комфортно. Команде импонирует футбол и подход к работе, который он проповедует. Самарские болельщики его очень любят, он настоящая легенда российского футбола. Мне рассказывали об этом. Могу провести небольшую параллель с моим бывшим тренером Робертом Просинечки. Роберт тоже много поиграл, он известный футболист, завершил карьеру не так давно и стал тренером. Так что некоторые сходства есть.