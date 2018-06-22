Спортивный директор: "Волгарь" никого не обманывает, а обещания выполняются"

Спортивный директор "Волгаря" Олег Целовальников сообщил, что клуб выполняет обещания, данные футболистам, в полном объеме, и никого не обманывает.

Ранее генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов заявил, что руководство "Волгаря" обманывает своих футболистов, эта ситуация вызывает тревогу, и в данный момент большой вопрос - будет ли клуб играть даже в ПФЛ.

- Мне неприятно слышать такое, - цитирует "РИА Новости" Целовальникова. - Мы свои обещания выполняем в полном объеме, если кого-то обещали отпустить, то делаем это при определенных условиях: после окончания сезона футболист не будет представлять интерес для "Волгаря", если мы не сможем выполнять финансовые условия, прописанные в договорах. На данный момент мы все условия по зарплатам выполняем, если игрок интересует нас и у него контракт, то почему мы его должны отпускать? Никто никого не обманывает.

Мы игрокам зимой сказали, кто может уйти - уходите, мы даем такие условия, если хотите играть - играйте. Кто остался - тот остался, более того, в команду просились другие футболисты. Никаких условий в их контрактах, если клуб покинет ФНЛ или будет играть в другой лиге, нет. Клуб платит зарплаты практически день в день, если футболист имеет предложение от другой команды, мы готовы к диалогу, заоблачных денег не просим, но никто на наш клуб не выходит.

Напомним, в сезоне-2017/18 "Волгарь" занял десятое место в первенстве ФНЛ. В мае стало известно, что астраханский клуб не стал подавать апелляцию на неполучение лицензии РФС и не сможет сыграть в ФНЛ в следующем сезоне. Руководитель клуба Денис Саблин 23 мая сообщил, что в следующем сезоне "Волгарь", исходя из финансовых возможностей, выступит в первенстве ПФЛ.