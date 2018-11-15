Спортивный директор "Тамбова" - о возможном выходе клуба в РПЛ: "Ситуация с "Анжи" у нас невозможна"

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил "СЭ", что его клуб активно работает над приведением инфраструктуры в соответствие нормам РПЛ. Сегодня президент премьер-лиги Сергей Прядкин заявил изданию "КоммерсантЪ", что планируется ужесточение порядка допуска команд к участию в чемпионате России и введение более пристального контроля за кандидатами на повышение в классе из Олимп-ФНЛ. Прядкин отметил, что к некоторым лидерам первого дивизиона у РПЛ уже возникли вопросы.

"Тамбов" после 22-х туров первенства занимает 2-е место, набрав 44 очка.

- Сейчас ведем очень активную работу по улучшению инфраструктуры, - сказал Худяков. - На стадионе поменяли поле, поставили новую систему полива, освещение, которое по всем нормам подходит под требования премьер-лиги. Также клуб завершает реконструкцию северной трибуны - благодаря этому наша арена станет вмещать 10 тысяч человек. Кроме этого, "Тамбов" заказал СКУДы (система контроля и управления доступом зрителей, ее наличие – одно из обязательных условий получения сертификата соответствия стадиона - Прим. "СЭ"). Детско-юношеская академия у нас - одна из самых крупных во всем Черноземье, там шикарные условия, гостиница на 100 мест. Все местные власти, в том числе, губернатор и его заместитель, крайне заинтересованы в развитии футбола в регионе, поэтому в данный момент огромное количество сил положено на то, чтобы вывести "Тамбов" на уровень премьер-лиги.

- То есть, если клуб выйдет туда, то без вопросов получит лицензию?

- Думаю, проблем не возникнет. Да, финансирование у "Тамбова" не очень крупное, но мы работаем над привлечением спонсоров, президент клуба и губернатор озабочены данным вопросом. Думаю, финансирования из госбюджета у нас больше не будет, найдем спонсоров - на что есть, на то и станем играть. Да, минимально, скромно, но все будет в норме. В мальчиков для битья не превратимся.

- Не случится ли так, что в плане финансов попадете в положение нынешнего "Анжи"?

- Нет, такого с нами не произойдет. (Иван Торопцев)

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