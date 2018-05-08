Спортивный директор "Енисея" побреется налысо, если команда не выйдет в премьер-лигу

Спортивный директор "Енисея" Денис Петровский заключил пари с одним из блогеров: он побреется налысо, если команда не пройдет в премьер-лигу. В противном случае блогеру придется сбрить свои усы, которые он носит больше 10 лет.

Ранее блогер Василий Дамов обвинил "Енисей" в том, что команда намеренно сливает сезон и уже потеряла шансы на прямой выход в премьер-лигу. Красноярский клуб занял третье место в ФНЛ и за место в премьер-лиге будет бороться в стыковых матчах.