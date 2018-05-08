Спортивный директор "Енисея" побреется налысо, если команда не выйдет в премьер-лигу

Спортивный директор "Енисея" Денис Петровский заключил пари с одним из блогеров: он побреется налысо, если команда не пройдет в премьер-лигу. В противном случае блогеру придется сбрить свои усы, которые он носит больше 10 лет.
Ранее блогер Василий Дамов обвинил "Енисей" в том, что команда намеренно сливает сезон и уже потеряла шансы на прямой выход в премьер-лигу. Красноярский клуб занял третье место в ФНЛ и за место в премьер-лиге будет бороться в стыковых матчах.
Заключили пари с @tayshet и попали в ленту новостей: https://t.co/GuJTyvZ29N pic.twitter.com/rsRy69A9AX– Денис Петровский (@denpetrovskiy) 7 мая 2018 г.
maxcds
брейся уже сейчас. скоты слили специально сезон. тьфу одни маты. аленичев позорник что подписался на эту лажу
14:20
Митяй.КБ
Можешь уже брить свои 3 волосинки
13:45