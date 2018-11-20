Специалист по работе с болельщиками "Факела": "Задерживать целый сектор из-за того, что кто-то зажег файер - абсурд"

Специалист по работе с болельщиками "Факела" Вадим Часовских прокомментировал ситуацию с беспорядками на матче 23-го тура Олимп-ФНЛ между воронежским клубом и "Авангардом" (3:2). Во время игры фанаты хозяев, находившиеся на трибуне "Юг 3" Центрального стадиона профсоюзов, использовали пиротехнические средства. Сотрудники правоохранительных органов окружили сектор, всех, кто на нем находился – около 200 человек, включая лиц младше 14 лет – задержали и доставили в отделение полиции. Все болельщики прошли дактилоскопию и тест на алкоголь.

– Как вы отреагировали на такую акцию полиции? – вопрос Часовских.

– Какая может быть реакция на подобное у человека, который должен помогать болельщикам, но оказался связан по рукам и ногам из-за действий правоохранительных органов?

– То есть, вы считаете, что органы правопорядка неправы?

– Я понимаю, что несколько человек допустили административные правонарушения – без вопросов. Но задерживать весь сектор из-за того, что кто-то зажег файер – полный абсурд. Людей забрали в отдел, подержали какое-то количество времени и отпустили. Виновных не нашли, все хорошо, извините, все свободны.

– Что клуб сделает, чтобы подобных ситуаций больше не возникало?

– Конечно, примем меры. Встретимся с активными болельщиками, с представителями правоохранительных органов, службами безопасности. Это ведь не дело – пытаемся вернуть людей на стадион, а получается, что их там "пакуют" и увозят в полицию. Мое мнение – это неправильно. (Иван Торопцев)