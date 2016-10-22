"Спартак" в Нальчике переиграл "Сибирь"

"Спартак" из Нальчика на своем поле переиграл "Сибирь" в матче 18-го тура первенства ФНЛ. Таким образом, нальчикская команда прервала серию без побед и поднялась на 13-е место в турнирной таблице.

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ФНЛ

18-й тур

"Спартак" (Нальчик) - "Сибирь" (Новосибирск) - 2:1 (1:0)

Голы: Дашаев, 19 (1:0). Гугуев, 66 (2:0). Андреев, 83 (2:1).

"Спартак": Антипов, Макоев, Соблиров, Дашаев, Мурачев, Каркаев (Войнов, 86), Балкаров, Крамаренко (Кузнецов, 90), Дроздов (Мухаммад, 69), Ахъядов, Гугуев.

"Сибирь": Цыган, Магаль (Мищенко, 37), Качан, Макаренко, Плопа, Гладышев, Глушков, Безлихотнов (Азаров, 46), Андреев, Чеботару, Вотинов (Беляев, 58).

Предупреждения: Соблиров, 23. Гугуев, 33. Плопа, 37. Качан, 81. Чеботару, 90+1.

Судья: Кукуляк (Калуга).

22 октября. Нальчик. Стадион "Спартак".