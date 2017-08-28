"Спартак" разместил победное фото второй команды

"Спартак" в Инстаграме опубликовал фотографию после победы второй команды над "Кубанью" (3:2) в матче 10-го тура ФНЛ. Напомним, что в прошлом чемпионском сезоне красно-белые регулярно размещали фото из раздевалки не только после побед, но и после поражений.