"Спартак" разместил победное фото второй команды

"Спартак" в Инстаграме опубликовал фотографию после победы второй команды над "Кубанью" (3:2) в матче 10-го тура ФНЛ. Напомним, что в прошлом чемпионском сезоне красно-белые регулярно размещали фото из раздевалки не только после побед, но и после поражений.
Мы ведь все любим эти фото? 🙃 наши бойцы из #Спартак2 сегодня вырвали трижды волевую победу в матче #КубаньСпартак2! 🔥 💪 Дважды забивали хозяева - дважды отыгрывались красно-белые... А в добавленное время был забит ещё один, победный мяч! Два гола на счету Сакалы, ещё один забил Рассказов! 3:2 в нашу пользу! #Спартак #ФКСпартак #краснобелый #FCSpartak #Spartak
баламошка
Ну молодцы, что ли) Молодцы! А первая пока не очень "молодцы". Только набирает крейсерский ход. Бугага)
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