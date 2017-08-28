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00:02 | Футбол — ФНЛ

"Спартак" разместил победное фото второй команды

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"Спартак" в Инстаграме опубликовал фотографию после победы второй команды над "Кубанью" (3:2) в матче 10-го тура ФНЛ. Напомним, что в прошлом чемпионском сезоне красно-белые регулярно размещали фото из раздевалки не только после побед, но и после поражений.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Ну молодцы, что ли) Молодцы! А первая пока не очень "молодцы". Только набирает крейсерский ход. Бугага)

00:24