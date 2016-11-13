"Спартак" из Нальчика победил "Шинник"

В матче 22-го тура первенства ФНЛ "Спартак" из Нальчика на своем поле обыграл "Шинник" – 2:0. По голу забили Никита Дроздов и Андрей Кузнецов. Этот успех позволил хозяевам подняться на 16-е место в таблице. "Спартак", прервав серию из трех поражений, лишь на два очка отстает от идущего перед ним "Волгаря". "Шинник", чья безвыигрышная серия достигла четырех встреч, расположился на 7-й строчке.

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22-й тур

"Спартак" (Нальчик) – "Шинник" (Ярославль) – 2:0 (0:0)

Голы: Дроздов, 56 (1:0). Кузнецов, 74 (2:0).

"Спартак": Антипов, Дашаев, Соблиров, Кузнецов, Мурачев, Макоев, Крамаренко (Ахриев, 83), Богатырев (Мухаммад, 87), Дроздов, Войнов (Семенов, 76), Ахъядов (Шаваев, 90+1).

"Шинник": Малышев, Ятченко, Чистяков, Гоцук, Царикаев, Евсеев, Султонов (Лаук, 71), Земсков (Подоляк, 71), Нетфуллин (Мугинов, 64), Сиротов (Митасов, 78), Низамутдинов.

Предупреждения: Мугинов, 73. Дашаев, 82. Гоцук, 82.

Судья: ЛЮБИМОВ (Санкт-Петербург).

13 ноября. Нальчик. Стадион "Спартак".