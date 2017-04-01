"Спартак" из Нальчика одолел "Нефтехимик"

"Нефтехимик" на своем поле уступил "Спартаку" из Нальчика в матче 29-го тура первенства ФНЛ. Единственный гол с пенальти забил Аслан Дашаев. Его команда поднялась на 15-е место в турнирной таблице. "Нефтехимик" остался на последней строчке.

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ФНЛ

29-й тур

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Спартак" (Нальчик) – 0:1 (0:0)

Гол: Дашаев, 73 - с пенальти.

"Нефтехимик": Книга, Сорокин, Кобахидзе, Сурков, Бойчук (Гаглоев, 64), Давлатов (Воронкин, 46), Петролай, Корнилов, Маляка (Матяш, 76), Галиакберов, Гелоян (Бабырь, 46).

"Спартак": Антипов, Марченко, Соблиров, Дашаев, Кузнецов (Семенов, 84), Крамаренко (Макоев, 87), Мухаммад, Каркаев (Войнов, 71), Дроздов, Богатырев (Мурачев, 78), Ахъядов.

Предупреждения: Богатырев, 15. Воронкин, 69. Макоев, 89.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

1 апреля. Казань. Стадион "Рубин".