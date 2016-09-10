Спартак Гогниев: "Пусть судьи живут своей жизнью"

Нападающий "Кубани" Спартак Гогниев после ничьей в матче 12-го тура ФНЛ против "Сокола" (0:0) заявил, что удивлен судейством. Он также добавил, что его команда имела достаточно опасных моментов, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.



– С Матюниным вы знакомы еще по премьер-лиге. У него всегда такая манера судейства?



– Честно говоря, не хочется о судьях вообще говорить. Пусть они живут своей жизнью.



– Можно рассчитывать, что в ближайшем матче с "Шинником" удастся" распечатать" ворота соперника?



– Мы всегда об этом говорим, но надо больше делать. В этой игре не получилось, например. Все должны приезжать в Краснодар и нас бояться, но пока этого не происходит.



– В какой именно футбол старается играть "Кубань"?



– Сегодня был комбинационный футбол, быстрые и позиционные атаки. Если посмотреть по насыщенности, то это, на мой взгляд, была одна из лучших игр, поскольку было много голевых моментов. Реализуй мы 1-2 мяча, "Соколу" пришлось бы открыться, и было бы очень удобно играть при свободных зонах. Фактор незабитого гола сказывается. Плюс это давление, что нам надо побеждать.



– А что именно произошло на 90-й минуте, когда вам не удалось забить гол?



– Там была очень большая суматоха, и мяч как-то отскочил ко мне. Я его сначала потерял, потом он около меня выскочил, я попытался ударить и, по-моему, попал в ногу защитника, отчего мяч улетел по непонятной траектории. Все произошло спонтанно, не было времени подумать.