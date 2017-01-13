"Спартак-2" вышел из отпуска

Сегодня состоялся плановый медосмотр группы игроков "Спартака-2", сообщает клубная пресс-служба. В нее вошли Зелимхан Бакаев, Аяз Гулиев, Игорь Леонтьев, Георгий Мелкадзе, Владислав Пантелеев, Константин Савичев, Артем Самсонов, Иппэй Синодзука, Владислав Терешкин, Артем Федчук, Михаил Филиппов, Иван Хомуха и Шамсиддин Шанбиев. Накануне обследование прошли их партнеры Владлен Бабаев, Александр Лихачев, Александр Ломовицкий, Артем Мамин, Александр Максименко, Данил Полубояринов, Николай Рассказов, Артем Сокол, Борис Цыганков и Константин Щербаков.

Первую после новогодних каникул тренировку спартаковцы проведут в субботу, 14 января. На 21 января у команды Евгения Бушманова запланирован в манеже контрольный матч с московским ФК "Велес", который по итогам прошлого сезона занял второе место в третьем дивизионе и получил право выступать в ПФЛ.



До 24 января красно-белые будут работать в Сокольниках и на базе в Тарасовке, а затем отправятся на Кипр, где состоится первый зарубежный тренировочный сбор. В Москву спартаковцы вернутся 5 февраля, а 9-го вновь отправятся на Кипр, где с 11 по 24 февраля примут участие в розыгрыше Кубка ФНЛ. 12 февраля "Спартака-2" сыграет с "Краснодаром-2", 15-го – с "Волгарем", а 18-го – с "Факелом".