"Спартак-2" вырвал победу в матче с "Факелом"

"Спартак-2" дома обыграл "Факел" (2:1) в матче пятого тура Олимп-Первенства ФНЛ.

На девятой минуте Илья Гапонов открыл счет, через минуту Артем Макарчук сравнял результат. Решающий мяч в концовке игры забил Артем Мамин.

"Спартак-2" набрал восемь очков и занимает шестое место. У "Факела" три очка и 17-я позиция.

Олимп-Первенство ФНЛ

5-й тур

"Спартак-2" (Москва) - "Факел" (Воронеж) - 2:1 (1:1)

Голы: Гапонов, 9 (1:0). Макарчук, 10 (1:1). Мамин, 90+3 (2:1).

"Спартак-2" (Москва): Ермаков, Маслов, Мамин, Воропаев, Гапонов, Полубояринов, Еременко (Бакаев, 46), Игнатов (Тюнин, 63), Пантелеев, Нимели, Руденко (Рудковский, 90+4).

"Факел" (Воронеж): Кортнев, Бабенков, Божин, Кагермазов, Макарчук, Лебеденко (Шогенов, 66), Кузьмин (Цвейба, 84), Афанасьев (Осипенко, 61), Мануковский, Молодцов, Орлов (Бирюков, 59).

Предупреждения: Маслов, 24. Бабенков, 27. Молодцов, 76. Нимели, 89.

Судья: Зияков (Набережные Челны).

8 августа. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".