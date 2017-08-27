"Спартак-2" вырвал победу у "Кубани"

В матче 10-го тура первенства ФНЛ "Спартак-2" на выезде обыграл "Кубань" со счетом 3:2.

Первенство России

ФНЛ

10-й тур

"Кубань" (Краснодар) – "Спартак-2" (Москва) – 2:3 (1:0)

Голы: Алейник, 18 (1:0). Сакала, 47 (1:1). Бугаев, 51 (2:1). Рассказов, 52 (2:2). Сакала, 90+3 (2:3).

"Кубань": Дюпин, Бугаев, Бендзь (Каусаров, 64), Марков, Байрыев, Гай, Завезен (Гогниев, 29), Алейник, Коновалов, Маляров, Обухов.

"Спартак-2": Терешкин, Рассказов, Сокол, Мамин, Лихачев, Пантелеев, Леонтьев (Цыганков, 39), Полубояринов, Нимели, Сакала, Руденко (Самбу, 71).

Предупреждения: Коновалов, 79. Нимели, 81.

Судья: Амелин (Тула).

27 августа. Краснодар. Стадион "Кубань".