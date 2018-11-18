"Спартак-2" в присутствии Кононова крупно уступил "Шиннику"

"Спартак-2" с разгромным счетом проиграл "Шиннику" в матче 23-го тура Олимп-ФНЛ (1:4). Дублем в составе ярославского клуба отметился нападающий Сергей Самодин.

Отметим, что эту встречу посетил главный тренер "Спартака" Олег Кононов. 52-летний специалист также был замечен на предыдущей игре "Спартака-2" против "Сибири" (3:0).

"Спартак-2" с 35 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. "Шинник" располагается на 9-й строчке, имея в активе 34 балла.

Олимп - ФНЛ

23-й тур

"Спартак-2" (Москва) - "Шинник" (Ярославль) - 1:4 (0:4)

Голы: Самодин, 12 (0:1). Нарылков, 22 (0:2). Самодин, 28 (0:3). Булия, 45 (0:4). Тиуб, 75 (1:4).

"Спартак-2" (Москва): Терешкин, Маслов, Мамин, Воропаев, Гапонов, Пантелеев, Полубояринов, Рудковский, Бакаев (Тиуб, 67), Руденко (Мазуров, 85), Мелкадзе.

"Шинник" (Ярославль): Гошев, Иванов, Стешин, Цховребов, Покидышев (Первушин, 64), Самойлов, Нарылков (Камилов, 46), Кожемякин, Деобальд, Самодин (Алейников, 85), Булия.

Предупреждения: Нарылков, 26. Мелкадзе, 64. Рудковский, 70.

Судья: Чембулатов (Кострома).

18 ноября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".

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