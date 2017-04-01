"Спартак-2" в гостях победил "Зенит-2"

"Спартак-2" в матче 29-го тура ФНЛ в гостях победил "Зенит-2" со счетом 2:1. Победным оказался гол Артема Федчука.
Напомним, что в этой встрече произошла массовая потасовка. Инцидент случился на 19-й минуте встречи, когда Георгий Мелкадзе сбил Константина Зырянова. На защиту последнего бросился из своей штрафной Егор Бабурин. Арбитр не без труда смог успокоить ситуацию.
На 50-й минуте матча дело все-таки дошло до полноценной драки. В итоге красные карточки получили Алексей Исаев из "Зенита-2" и Шамсиддин Шанбиев из "Спартака-2".
ФНЛ
Первенство России
29-й тур
"Зенит-2" (Санкт-Петербург) – "Спартак-2" (Москва) – 1:2 (0:2)
Голы: Мелкадзе, 4 (0:1). Федчук, 44 (0:2). Зуев, 84 (1:2).
"Зенит-2": Бабурин, Карпов, Зуйков, Зуев, Мустафин (Исаев, 17), Евсеев, Лобов (Проничев, 46), Бавин, Зырянов (Батютин, 74), Сиротов, Крапухин (Лесовой, 64).
"Спартак-2": Селихов, Макеев, Кутин, Лихачев, Шанбиев, Пантелеев, Леонтьев, Савичев, Бакаев (Сокол, 55), Федчук (Нимели, 79), Мелкадзе (Мамин, 90+3).
Предупреждения: Мустафин, 13. Бабурин, 21. Мелкадзе, 21. Зуев, 42.
Удаления: Исаев (Зенит-2), 51 (обоюдная драка). Шанбиев (Спартак-2), 51 (обоюдная драка).
Судья: Фисенко (Владивосток).
1 апреля. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".
Ю.Ю.
Порося, дыть Луческу поплачется в послематчевом вью и всё. Зато КБ рупор Рабинер, месяцами верещит. На всех ресурсах. Не, не верещит, скорее похрюкивает))
19:19
Don
Вонючий, это ваш удел плакаться, завтра цыган опять вселенский плач после проигрыша Рубина устроит)
19:13
Ю.Ю.
Не оставь продажный судейка Спартак вдесятером, никогда бы Зеня не забил Спартаку))
19:06