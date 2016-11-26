"Спартак-2" в домашнем матче 24-го тура ФНЛ уступил "Шиннику" (1:2). В другой встрече тура "Спартак" из Нальчика на своем поле победил "Енисей" Андрея Тихонова.

Чемпионат России

ФНЛ

24-й тур

"Спартак-2" (Москва) – "Шинник" (Ярославль) – 1:2 (0:1)

Голы: Низамутдинов, 1 (0:1). Митасов, 49 (0:2). Пантелеев, 65 (1:2).

"Спартак-2": Филиппов, Шанбиев, Хомуха, Лихачев (Полубояринов, 90+1), Бакаев (Пантелеев, 57), Савичев (Синодзука, 46), Леонтьев, Гулиев, Самсонов, Мелкадзе, Федчук (Руденко, 67).

"Шинник": Яшин, Ятченко, Гоцук, Евсеев, Царикаев, Цховребов, Митасов (Ослоновский, 66. Ндри, 89), Сиротов, Нетфуллин, Земсков (Лаук, 58. Айрапетян, 90+1), Низамутдинов.

Предупреждения: Евсеев, 15. Мелкадзе, 50. Ятченко, 56.

Судья: Кукуян (Сочи).

26 ноября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".

"Спартак" (Нальчик) – "Енисей" (Красноярск) – 1:0 (0:0)

Гол: Ахъядов, 81.

Нереализованный пенальти: Камеш, 80 (вратарь).

"Спартак ": Антипов, Кузнецов, Дашаев, Соблиров, Мурачев, Макоев (Шаваев, 86), Богатырев, Войнов (Семенов, 69), Дроздов (Мухаммад, 68), Крамаренко (Ахриев, 74), Ахъядов.

"Енисей": Опарин, Чичерин, Чернов, Васильев, Гультяев, Алиев (Комков, 87), Камеш, Ланин (Цуканов, 84), Иванов (Фатуллаев, 68), Семакин, Козлов (Малоян, 64).

Предупреждение: Фатуллаев, 87.

Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).

26 ноября. Нальчик. Стадион "Спартак".