"Спартак-2" уступил "Химкам"

"Химки" на выезде обыграли "Спартак-2" (1:0) в матче 24-го тура Олимп-ФНЛ. Единственный мяч на 85-й минуте забил Илья Белоус.

"Спартак-2" с 35 очками занимает восьмое место. У "Химок" 31 очко и 13-я позиция.

Олимп - ФНЛ

24-й тур

"Спартак-2" (Москва) - "Химки" - 0:1 (0:0)

Гол: Белоус, 85.

"Спартак-2": Терешкин, Маслов, Мамин, Воропаев, Гапонов, Пантелеев (Рудковский, 85), Полубояринов (Тиуб, 70), Тюнин, Бакаев (Руденко, 60), Нимели, Мелкадзе.

"Химки": Хомич (Исупов, 27), Филин, Данилкин, Смирнов, Корян, Моргунов, Нетфуллин, Рязанцев, Боженов, Белоус (Болов, 86), Джикия.

Предупреждения: Боженов, 33. Полубояринов, 38. Маслов, 60. Мелкадзе, 68. Нетфуллин, 72. Джикия, 80. Тиуб, 87.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

24 ноября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".